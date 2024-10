Getty Images

Prima trasferta in Champions League per l'Atalanta, che dopo aver pareggiato all'esordio in casa con l'Arsenal, sfida lo Shakhtar Donetsk alla Veltins Arena di Gelsenkirchen.0-0: Riznyk; Bondar, Ghram, Matviyenko; Gomes, Kryskiv, Stepanenko, Pedro Henrique; Sudakov; Zubkov, Eguinaldo. All. Pusic.: Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; Samardzic, De Ketelaere, Lookman. All. Gasperini.: João Pinheiro (POR)

