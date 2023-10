Il sindaco di San Donato, Francesco Squeri, ha parlato a Sky Sport della possibilità di costruire il nuovo stadio del Milan nel comune: "Il Milan ha presentato questa proposta di variante, ora per il nostro ufficio tecnico inizia un percorso di studio e di approfondimento per valutare gli impatti, il traffico, la mobilità... Poi si andrà in consiglio comunale a votare, ci vorranno 2-3 mesi. Dopo il voto si apre un accordo di programma con tutti gli enti coinvolti, regione, città metropolitana, comune... Servirà un anno e mezzo circa. Si è creato un comitato del no, ma noi come amministrazione ci impegniamo affinché gli impatti positivi siano un bene per la città. Gli stadi nuovi sono positivi, se venisse realizzato sicuramente le attenzioni si muoverebbero verso un potenziamento della mobilità. La stazione diventerà un impianto degno di tale nome. Per noi è un'opportunità che non bisogna farsi scappare".