Juventus, ecco perché vendere Vlahovic al Milan sarebbe un errore madornale

, per il quale si parla di. Una cessione che per la Juventus, a parere di chi scrive,. Ma andiamo per gradi, e partiamo da un riepilogo dalla situazione., con la Juventus tenuta a pagarglinetti per i prossimi 12 mesi e con ilzero dopo il 30 giugno del 2026. Dal colloquio chiarificatore con Vlahovic, previsto negli Stati Uniti dove la Juventus disputa il Mondiale per club, il nuovo direttore generale bianconero,e con una strategia definita:, se la Juventus capirà di voler avvalersi ancora della prestazione dell'ex Fiorentina,. In questo caso, mentre in Italia, sullo sfondo ci sono la Premier League e, soprattutto, la Turchia, con il Fenerbahce interessato al classe 2000 serbo.

, e non trovassero soluzioni in uscita gradite sia a loro che alla Juventus,, puntando ad arrivare a scadenza fra un anno, per poi accasarsi dove meglio crede e alle sue condizioni., cosa che Giuntoli non è riuscito a fare in due anni. Nel caso in cui alla fine, scartata (come probabile) l'opzione di un rinnovo per la mancata volontà di Vlahovic di prolungare il contratto spalmando e riducendo il pesante ingaggio,. Da una parte, trattenendo Vlahovic e rispedendo al mittente l'offerta del Milan (30 milioni?),fra un anno, dall'altra, invece,

. La considerazione di chi scrive parte della, pur con tutti i suoi limiti caratteriali e tecnici,. Non lo è a livello internazionale, mae che, numeri alla mano, fa la differenza.(2020-21, Fiorentina),(2021-22, 17 con la Fiorentina e 7 con la Juventus),(2022-23, Juventus),(2023-24, Juventus)(2024-25, Juventus).

. Se guardiamoche abbiamo analizzato per Vlahovic:Ibrahimovic 15 goal, Kessie 13 e Rebic 11;Giroud e Leao 11 goal;Leao 15 goal e Giroud 13;Giroud 15 goal e Pulisic 12;Pulisic 11 goal.che, per quanto riguarda l'efficacia dei centravanti rossoneri, mancava addirittura dai tempi del primo Ibrahimovic milanista e dell'ultimo Pippo Inzaghi.fortemente, non fidandosi pienamente di Santiago Gimenez.

, se non si riuscisse a cederlo all'estero. Nell'anno che porta ai Mondiali, sarebbe nello stesso interesse di Vlahovic disputare una buona stagione, anche per provare a strappare un ingaggio migliore fra un anno, a quel punto dove vorrà lui.