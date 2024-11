Sinner si confermerà numero uno al mondo nel 2025? Il parere dei bookies

Getty Images

Jannik Sinner: un 2024 da numero 1 tra trionfi e sfide

Sinner riuscirà a mantenere la vetta della classifica ATP nel 2025? Il parere dei bookies

, coronata dal trionfo a Malaga, dove l’Italia ha conquistato per il secondo anno consecutivo la Coppa Davis, superando Argentina, Australia e Olanda. Ora, l’azzurro si concederà un meritato periodo di riposo prima di riprendere gli allenamenti in vista della prossima stagione, con l’obiettivo di essere competitivo in tutti i tornei. Ma c’è una domanda che appassiona i fan del tennis:Per rispondere, abbiamo analizzato il parere dei bookies e valutato le prospettive future del campione italiano.Jannik Sinner inizia il 2024 alla grande, vincendo gli Australian Open dopo aver superato tre top 5, inclusi Medvedev in finale. Prosegue con i titoli a Rotterdam e al Masters 1000 di Miami, ma un infortunio all’anca lo costringe a saltare gli Internazionali d’Italia. Nonostante ciò, raggiunge la semifinale al Roland Garros e. Vince ad Halle, consolida la sua versatilità su tutte le superfici, ma si ferma ai quarti di Wimbledon.. Tuttavia, due test positivi al Clostebol portano a un’indagine anti-doping. L’ITIA conferma la contaminazione accidentale, ma Sinner perde punti e premi. A settembre, l’Agenzia mondiale antidoping fa appello per una possibile squalifica. Nonostante ciò, Sinner domina a Shanghai e alle ATP Finals, vincendo senza perdere set. Chiude l’anno guidando l’Italia al successo in Coppa Davis per il secondo anno consecutivo. Il 2024 è un anno memorabile per Sinner, ma saprà difendere la vetta anche nella prossima stagione?Secondo un'analisi dei principali siti di scommesse . I bookmaker attribuiscono al tennista italiano una, segnalando grande fiducia nella sua capacità di confermarsi ai vertici. Le motivazioni sono molteplici: il ragazzo ha dimostrato una costante crescita, mantenendo alta la concentrazione e continuando a sorprendere con impegno e risultati. Nel nostro confronto quote, Lottomatica e Goldbet propongono le quotazioni più alte per la possibilità che Sinner si affermi come numero uno al mondo nel 2025.con l'obiettivo di difendere il titolo conquistato l'anno precedente. Attualmente numero uno al mondo, il campione italiano sarà protagonista sul cemento di Melbourne, pronto a dimostrare ancora una volta il suo valore. Dopo una stagione eccezionale, Sinner si prepara a sfidare l’élite del tennis mondiale per aggiungere un altro trofeo prestigioso al suo già notevole palmarès. L’Australian Open rappresenta non solo un banco di prova, ma anche un’occasione per consolidare la sua leadership nel circuito ATP.