Inarrestabile Sinner! Tutto facile contro Draper, è in finale allo Us Open: quando si gioca, orario e avversario

Jannik Sinner non sbaglia un colpo e, dopo aver battuto il britannico Jack Draper, giocherà la finale dello Us Open. Di fronte nella finale di domenica, l'azzurro si troverà il vincente dell'altra semifinale, quella tra Tiafoe e Fritz. Sarà una prima volta per lui che mai si era spinto così lontano nello Slam di Flashing Meadows, New York.



TUTTO FACILE - Pieno di eventi e imprevisti, compreso un piccolo infortunio al polso e condizioni fisiche precarie per entrambi, Sinner ha fatto suo il match in tre ore con il punteggio di 7-5 7-6 6-2. Quella della Grande Mela sarà per lui la seconda finale Slam della carriera dopo quella, vinta, a Melbourne. Il numero uno al mondo ci arriverà da favorito, chiunque sia il suo avversario (né Tiafoe né Fritz, entrambi tennisti di casa, hanno mai giocato partite di tale lignaggio). L'appuntamento è per domenica alle 20 italiane, la diretta sarà su Sky Sport.