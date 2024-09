Sinner batte Medvedev: dove e quando vedere semifinali e finale agli Us Open di tennis

Getty Images

Prova di forza di Jannik Sinner, che batte Daniil Medvedev e si qualifica alle semifinali degli Us Open di tennis per la prima volta in carriera. Sul cemento di Flushing Meadow a New York il 23enne italiano numero 1 al mondo sconfigge il russo numero 5 per 3 set a 1 con il punteggio di 6-2, 1-6, 6-1, 6-4.- Sinner ora deve sfidare il 22enne britannico Jack Draper (al 25° posto della classifica Atp), che ha superato l'australiano De Minaur per 3 set a zero. L'appuntamento è fissato a venerdì 6 settembre con orario ancora da definire.- L'incontro viene trasmesso in diretta tv da SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e canale 212 del bouquet Sky), da Sky Sport Tennis (canale 203) e Sky Sport Arena (canale 204), ma anche in streaming su SuperTenniX, SkyGo e NOW.

- Chi passa il turno se la vedrà con il vincente dell'altro match tra gli statunitensi padroni di casa Fritz e Tiafoe. La finale degli Us Open di tennis è in programma domenica 8 settembre.