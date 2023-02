, neo acquisto della Fiorentina, si è presentato oggi in conferenza stampa. Queste le sue parole: "Non so se il mio italiano va bene per una conferenza. Per me la Fiorentina è una grande squadra e un grande club. Ci sono grandi giocatori e l'allenatore ha una sua filosofia. In Croazia si gioca 433 e questo mi piace molto. Posso aiutare la squadra in tutte le competizioni. Quando arriverà il mio momento lo farò"Al Wolfsburg è arrivato un tecnico che mi conosceva. Sono rimasto con l'ultimo anno di contratto. Mi aspettavo di giocare e fare il Mondiale. Ho visto che la situazione non era bella e volevo cambiare. Volevo tornare qui. La FiorentinaLe cose sono normali, il procuratore deve parlare con tutti. La Fiorentina è sempre stata la mia prima scelta. Fin quando non firmi il contratto non è finitaSe non giochi 2-3 mesi non sei al meglio ma non mi sono mai infortunato. Sarò pronto. Concorrenza? In una squadra così forte è normale che ci siano anche altri giocatori. Ma giochiamo tante partite e il mio momento arriverà e devo fare il meglio che possoIl mister quando ci ho parlato mi ha detto di fare gol. Per noi attaccanti è la cosa più importante. Questo è chiaro e spero di fare gol e assist quando giocheròIo ho sempre giocato nel 433. Anno scorso col Toro abbiamo fatto anche con la doppia punta. Ho sempre giocato a sinistra o destra. Ma tu devi trovarti bene in tutte le posizioni. Conosco questo modulo e posso fare grandi partite- Ho parlato anche con Badelj. Mi ha detto che la Viola gli resta nel cuore. Questo è un club. felice di giocare con questa maglia