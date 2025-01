Sirigu torna titolare nel Palermo dopo 14 anni

Getty Images

Quasi 5000 giorni dopo l'ultima volta,torna al Barbera con la maglia del Palermo per la sfida contro il Modena, in programma oggi alle 15.. E, nonostante tutto, ancora si emoziona davanti a quei tifosi che l'hanno applaudito dal 2009 al 2011 nelle due stagioni in Serie A nelle quali il Palermo ha conquistato due storiche qualificazioni in Europa League sfiorando nel secondo anno la Coppa Italia persa in finale contro l'Inter.

- L'ultima partita di Sirigu con la maglia del Palermo è del. Quell'estate Sirigu andrà via firmando con il Psg insieme al Flaco Pastore, poi Siviglia e Osasuna prima di tornare in Italia difendere per quattro anni la porta del Torino. Le altre esperienze all'estero sono state in Francia con il Nizza e al Karagümrük in Turchia, ultima esperienza prima di tornare a Palermo.

- Il Palermo - con Sirigu tra i pali - oggi affronterà una delle squadre più in forma del campionato: il Modena è in battuto da 8 partite,. L'allenatore è sotto esame, al momento ha la fiducia del City Group ma molto dipenderà dai prossimi risultati. Il futuro di Dionisi passa (anche) dalla partita con il Modena, la partita del ritorno di Sirigu tra i pali del Palermo quasi 5000 giorni dopo.