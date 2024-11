Slovan Bratislava-Milan, le pagelle di CM: Leao decisivo, Fofana intelligente. Abraham sfrutta la chance, Okafor no

Getty Images

Milan



Maignan 6: sul gol di Berseghyan ha pochissime responsabilità. Trascorre una serata fredda per le condizioni climatiche ma, tutto sommato, tranquilla.



Calabria 5,5: torna titolare dopo più di un mese e avrebbe voglia di spaccare il mondo. Corre, tanto, pressa tutti anche a discapito di qualche scelta lucida. Come in occasione del clamoroso gol subito dai rossoneri con un contropiede iniziato per una sua marcatura sbagliata. (dal 29’ st Emerson Royal s.v)



Tomori 6: Fikayo è diventato il difensore di Champions League: cinque volte su cinque. Non usa il vestito di gala perché preferisce risultare pratico ed efficace.

entra nella top 3 dei momenti decisivi della partita quando salva un gol già fatto con un intervento straordinario sulla linea. Non è però sempre preciso nelle letture.: propositivo nella prima frazione, al risparmio nella seconda. Può fare molto di più.legge sempre prima lo sviluppo dell’azione e si mette nella giusta posizione. Solido e preciso, disegna l’assist per il primo gol di Leão. (dal 29’ st Musah s.v)sufficienza tirata per i capelli per il maghetto olandese visibilmente stanco per le tante partite giocate in poco tempo tra Milan e nazionale olandese.

conferma il trend delle ultime settimane: volitivo si ma anche poco concreto. Sbaglia sempre la scelta finale.il gol, importante, resta una delle poche note belle di una prestazione sottotono del Milan. (dal 29’ st Loftus-Cheek s.v)spreca una grande occasione per mettersi in mostra. (dal 1’ stcambia la partita e regala una vittoria di platino al Milan con un tocco sotto dolcissimo): a differenza di Okafor, risponde presente con un assist delizioso per Pulisic e un gol di rapina. Essenziale.salviamo solo il risultato, per il tecnico portoghese c’è ancora tanto lavoro da fare e cose da migliorare, tenuta difensiva in primis.

para il parabile, non ha grandi responsabilità sui tre gol subiti.prestazione ordinata senza infamia e senza lode.fa fatica contro Abraham.6: prova a tenere alta la linea difensiva. Combattente. (dal 31’ st6,5: trova un grande gol proprio contro la squadra che aveva provato ad acquistarlo la scorsa estate)prova a spingere ma con scarsa precisione tecnica.non è al meglio ma lotta e viene omaggiato dai suoi ex tifosi del Milan a fine partita.(dal 31’ st Tolic),

dinamico e con buone letture.si vede poco.il migliore dei suoi, gol a parte. Una spina nel fianco della difesa rossonera.regala il pallone a Abraham che ringrazia e trasforma il gol vittoria. Errore clamoroso.in ombra. dal 21’ st