Ternana-Milan Futuro: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Prosegue il cammino super in campionato delladi Ignazio Abate, che nella diciassettesima giornata del Girone B di Serie C sfiderà il suo passato.L'ex terzino, cresciuto in rossonero e allenatore della Primavera del Diavolo, è chiamato coi suoi a superare il- impelagato nei bassifondi della classifica - per restare in scia del Pescara dopo i 3 punti rosicchiati grazie al ko degli abruzzesi contro il Pineto.Data, orario, formazioni, canale tv e copertura di Ternana-Milan Futuro sono info disponibili in questa pagina.

Ternana-Milan Futuro andrà in onda in diretta tv su Sky Sport (canale 251).

Ternana-Milan Futuro, in streaming, potrete invece vederla su NOW e su Sky Go.