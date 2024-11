Calciomercato.com

Slovan Bratislava, Weiss: "Milan seconda squadra più grande della storia. I suoi scout seguono Marcelli"

22 minuti fa



Vladimir Weiss, allenatore dello Slovan Bratislava, ha parlato così al termine della sfida persa 3-2 contro il Milan: "Abbiamo preso tre gol su tre errori nostri, loro sono forti e ci hanno punito. Il Milan è la seconda squadra più grande della storia del calcio, per titoli e giocatori. Se mi avessero detto che avremmo segnato due gol al Milan non ci avrei mai creduto. Marcelli? Il Milan ha ottimi scout, so che lo osservano. Ha grande potenziale".