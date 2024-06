Slovenia-Serbia: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

è la sfida valida per il secondo turno del Gruppo C di Euro 2024. Giovedì 20 giugno va in scena alle ore 15:00 il match tra le due formazioni, guidate da Kek e Stojkovic, Vietate sbagliare per le due squadre, reduci rispettivamente dal pari contro la Danimarca e dalla sconfitta di misura contro l’Inghilterra firmata da Bellingham. Slovenia-Serbia si gioca all’Allianz Arena di Monaco e sarà diretta dall’arbitro rumeno Istvan Kovacs, coadiuvato dagli assistenti Marinescu e Artene. Il quarto ufficiale sarà il norvegese Eskas, mentre il VAR sarà l’olandese van Beokel. Nella terza e ultima gara del girone, la Slovenia affronterà l’Inghilterra, mentre la Serbia sfida la Danimarca.

: Slovenia-Serbia.: mercoledì 20 giugno 2024.: calcio d'inizio alle ore 15:00.Rai Uno, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251.: RaiPlay, Sky Go, NOW.- Slovenia-Serbia viene trasmessa su Sky: gli abbonati all'emittente satellitare possono seguire la partita in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251. In streaming l'evento è disponibile su su Sky Go e su NOW.

- Telecronaca affidata a Davide Polizzi su Sky Sport: sarà lui a raccontare le emozioni del match.Oblak; Karnicnik, Blazic, Bijol, Janza; Stojanovic, Gnezda Cerin, Elsnik, Mlakar; Sesko, Sporar. CT: Kek.Rajkovic; Milenkovic, Veljkovic, Pavlovic; Zivkovic, Gudelj, Lukic, Mladenovic; Tadic, S. Milinkovic-Savic; Mitrovic. CT: Stojkovic.