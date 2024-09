Social Football Academy, il progetto per lanciare talenti

In estate c'è stata una squadra che ha attirato l'attenzione di qualcuno: completo bianco con bandiera tricolore dell'Italia e via, di corsa verso il futuro. Già, perché: la squadra è composta interamente da non professionisti, l'idea di Andrei Cosma - CEO del progetto ed ex giocatore di Serie C e D - è quella di mettere in vetrina i ragazzi più talentuosi attraverso delle amichevoli contro avversari di livello superiore. Dare un'opportunità a chi gioca in categorie minori dove si rischia di non avere abbastanza visibilità.

- L'estate della Social Football Academy è iniziata contro la, che l'anno scorso ha vinto il campionato, poi hanno affrontatoche ha giocato il preliminare di Conference contro i turchi del Basakhseir. Nella seconda metà di luglio hanno sfidatoche stavano preparando la stagione; anche il(Serie C) è stato tra gi avversari della Social Football Academy che era anche passata in vantaggio. Il progetto di Cosma continua, con l'obiettivo di entrare in qualche campionato dilettantistico.