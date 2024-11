Social Football Summit 2024: il programma

E' tutto pronto per il Social Football Summit, l'evento dedicato alla Football Industry arrivato alla settima edizione: quest'anno è in programma allo stadio Olimpico di Roma dal 19 al 20 novembre. Aziende provenienti da tutto il mondo, un nuovo format con 5 stage dove ci sarà la possibilità di assistere a più di 90 panel.. E' la nuova casa del calcio in rosa, dove trovare notizie, approfondimenti e interviste esclusive.

. Tra le persone che interverranno ci sono: Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani, Luigi de Siervo, CEO Lega Serie A, Marco Mezzaroma Presidente di Sport e Salute, Elena Palazzo Assessore allo sport della Regione Lazio, Michele Uva, Director Social & EnvironmentalSustainability UEFA, Giovanni Valentini Vice presidente FIGC, Javier Tebas, Presidente LaLiga,Nick Speakman, Global Head Social Media Manchester United, Mauro Balata, Presidente Lega B, e Florent Ghisolfi, Responsabile Area Tecnica AS Roma.