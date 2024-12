Sodinha: "Ero ubriaco e volevo picchiare un cuoco di kebab, un amico con la pistola mi ha salvato da una coltellata"

Genio e sregolatezza, dentro e fuori dal campo. In una intervista al podcast Chiacchiere al Bar Sport l'ex trequartista di Trapani e Brescia Felipe Sodinha ha raccontato uno spiacevole aneddoto: "Ero ubriaco ed ero al volante, ero insieme ai miei amici e mentre passavo davanti a un kebab, ho sentito un insulto nei miei confronti. In realtà nessuno mi conosceva in centro a Milano, ma ero convinto del contrario. Mi sono fermato, volevo picchiare il cuoco del kebab.

e ha detto "Non facciamo niente, non facciamo niente". A quel punto sono arrivati un sacco di arabi e un sacco di persone davanti al kebab ma il mio amico mi ha convinto ad andare via".