Brescia, scritte contro Cellino e giocatori prima della partita col Bari

Non è un gran momento per il Brescia, nonostante la zona playoff raggiunta nelle prime 14 giornate di Serie B alcuni tifosi nella notte hanno creato tensione in città a poche ore dalla partita casalinga contro il Bari in programma oggi alle 15. Dopo una prima parte di stagione tra alti e bassi, sta analizzando le registrazioni delle telecamere interne ed esterne allo stadio per capire chi sono stati gli autori del gesto.- Quando gli addetti ai lavori hanno aperto lo stadio Rigamonti in mattinata hanno trovatoe secondo quanto emerge non ci sono segni di effrazione sulle porte degli spogliatoi che quindi evidentemente sono rimasti chiusi. Ora è una corsa contro il tempo, perché per l'inizio di Brescia-Bari - partita in programma alle 15 - dovranno essere rimosse tutte le scritte.

- Al momento il Brescia è settimo insieme a Palermo e Juve Stabia, sono aggrappati alla zona playoff e sono a -2 dal Bari sesto.. Da inizio stagione la squadra di Maran ha vinto cinque partite, pareggiate tre e ha perso sei volte; nella partita contro il Bari le Rondinelle cercano un successo per invertire il trend, e ridare serenità ai tifosi.