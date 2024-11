Sogno e incubo, la caduta del "mas grande": il River Plate retrocede per la prima volta dopo 110 anni di storia

Alessandro Di Gioia

27 minuti fa



Secondo appuntamento con "Sogno e Incubo", la nuova rubrica di calciomercato.com in cui ripercorriamo le stagioni rimaste impresse negli archivi di questo sport sia in positivo che in negativo. Faremo un viaggio a ritroso nella memoria per celebrare squadre leggendarie che sono riuscite a compiere imprese impareggiabili e altre che invece si sono ritrovate dal lato sbagliato della storia.



Lacrime e scontri, disperazione e rabbia: l'affresco che raffigura i calciatori e i tifosi del River Plate, in seguito alla prima storica retrocessione in seconda divisione, dopo 110 anni illibati, di una delle squadre di calcio più prestigiose del Sudamerica, è uno dei più potenti incubi del calcio moderno. Una pagina di calcio che testimonia, ancora una volta, come lo sport più bello del mondo possa rivelarsi panacea o cruccio delle genti.