Argentina, i convocati per le gare con Paraguay e Perù: c'è Nico Paz

Getty Images

Il ct dell’Argentina Lionel Scaloni ha diramato la lista dei convocati per le prossime due partite dell’Argentina di qualificazione al Mondiale.. Dopo il debutto di metà ottobre contro la Bolivia - con tanto di assist per Messi - il classe 2004 è stato confermato nell’elenco. Oltre a lui, gli altri giocatori della Serie A convocati nell’Argentina sono: Paredes (Roma), Nico Gonzalez (Juventus), Lautaro (Inter) e Castellanos (Lazio).- La notte tra giovedì 14 e venerdì 15 novembre, a mezzanotte e mezza, l'Argentina affronterà ilin trasferta nella prima delle due partite in programma nella prossima sosta; poi ospiterà il, all'una di notte tra martedì 19 e mercoledì 20. La nazionale di Scaloni sta facendo un cammino quasi perfetto verso il prossimo Mondiale:, su 10 partite ne ha vinte sette, ne ha pareggiata una e ne ha perse due; a secondo posto c'è la Colombia a -3 dalla Seleccion.

: Emiliano Martinez (Aston Villa), Walter Benitez (Psv), Geronimo Rulli (Marsiglia).: Nahuel Molina (Atletico Madrid), Gonzalo Montiel (Siviglia), Cristian Romero (Tottenham), Germàn Pezzella (River Plate), Leonardo Balerdi (Marsiglia), Nicolas Otamendi (Benfica), Nehuen Perez (Porto), Lisandro Martinez (Manchester United), Nicolas Tagliafico (Lione).: Enzo Fernandez (Chelsea), Leandro Paredes (Roma), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Rodrigo De Paul (Atletico Madrid), Alexis MacAllister (Liverpool), Giovani Lo Celso (Betis Siviglia), Enzo Barrenechea (Valencia), Thiago Almada (Botafogo), Facundo Buonanotte (Leicester), Nicolas Paz (Como).

: Lionel Messi (Inter Miami), Alejandro Garnacho (Manchester United), Nicolas Gonzalez (Juventus), Julian Alvarez (Atletico Madrid), Lautaro Martinez (Inter), Valentin Castellanos (Lazio).