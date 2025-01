Sogno e incubo, l'impresa impossibile del Crotone: il capolavoro di Nicola e una promessa da 1300 chilometri

Federico Albrizio

11 minuti fa



Nuovo appuntamento con "Sogno e Incubo", la rubrica di Calciomercato.com in cui ripercorriamo le stagioni rimaste impresse negli archivi di questo sport sia in positivo che in negativo. Faremo un viaggio a ritroso nella memoria per celebrare squadre leggendarie che sono riuscite a compiere imprese impareggiabili e altre che invece si sono ritrovate dal lato sbagliato della storia.



Una missione impossibile degna di Tom Cruise. Non ci sono intrighi internazionali, non ci sono attori e budget hollywoodiani. Ci sono una squadra, il Crotone, e un allenatore, Davide Nicola, che insieme hanno creato una leggenda. Si parla di sogni e incubi e non si può non parlare della stagione 2016/17 degli Squali, un'annata passata in due mesi dallo spauracchio della retrocessione a una favola che solo i suoi autori potevano immaginare.