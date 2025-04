​Sogno e Incubo, l’Inter di Lippi: l’attacco più forte di sempre in mano al mito della Juventus. Finì a calci nel sedere

BAGGIO – Quello tra Lippi e Baggio non fu un rapporto complicato, fu guerra aperta. Davanti alle telecamere, negli spogliatoi, in campo, i due passarono l’intera stagione a punzecchiarsi. L’ex Bologna era un panchinaro. Gli veniva preferita la coppia Vieri-Ronaldo – che pure durò molto poco – e l’idea di utilizzarlo solo part time gli fu spiegata fin dall’inizio. “Alla Juventus dissi che non volevo una squadra Baggio-dipendente, lo ripeto oggi per Ronaldo e per tutti. Baggio avrà spazio in relazione alla tattica che adotteremo”, disse Lippi. La tensione era palpabile ed esplodeva anche in innocue amichevoli del giovedì come una col Saronno a novembre, durante la quale giocarono i meno utilizzati. “Qui nessuno si dà da fare oltre un certo limite, è insopportabile", attaccò il mister; "Sono tranquillo, mi sono impegnato dal primo all’ultimo minuto e detesto le accuse generiche. Lippi faccia i nomi dei lavativi", rispose la punta. Nella sua biografia, quello che poi diventerà un giocatore del Brescia a fine anno, rivelò un atteggiamento di completo ostracismo verso di lui. "Nel ritiro estivo avevo a malapena il diritto di respirare. Dovevo mangiare quello che diceva lui, si infuriava per un dribbling di troppo, se un compagno mi applaudiva lo faceva nero. Giorno dopo giorno una guerra, a partire dal primo incontro, quando mi chiese di fare i nomi di chi la stagione passata aveva remato contro. Io i nomi non li feci, non li ho fatti mai in vita mia. Ogni sua provocazione aveva l’unico risultato di fortificarmi. Più colpiva basso, più stringevo i denti e volavo alto". Baggio giocò solo una volta per 90 minuti, nello spareggio col Parma, fu titolare soltanto cinque volte. Quando veniva sostituito, come nella già citata debacle con la Fiorentina, se ne andava direttamente negli spogliatoi, senza salutare lo staff tecnico. Il punto di massima tensione poi si toccò dopo una trasferta di fine gennaio in casa del Verona. Con mezzo attacco fuori, Lippi preferì il nuovo arrivato e giovane di belle speranze, Adrian Mutu, a Baggio. Sotto nel punteggio, lo inserì e ribaltò in men che non si dica la gara. Era la vittoria del Divin Codino. Nel post gara si presentò a parlare coi giornalisti indossando un cappellino con la scritta “Matame si no te sirvo”, ossia "Uccidimi se non ti servo". A buon intenditore poche parole. Nella sua biografia spiegò. “Anche prima di quella partita, Lippi mi chiamò per dirmi che avrei fatto meglio ad andare via dall’Inter, che non servivo, non c’era proprio spazio. Me lo diceva con tono sicuro, arrogante, sperava di farmi perdere la calma. Io, se voglio, la calma non la perdo mai. Non ho aperto bocca per tutto l’incontro: stavo davanti a lui, con le braccia incrociate, e lo fissavo negli occhi. Lui, non vedendomi reagire, ripartiva con la sua litania”.