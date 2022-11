Ola Solbakken sarà un nuovo giocatore della Roma. Dopo aver annunciato, in lacrime, l'addio al Bodo/Glimt pur dicendo di non conoscere ancora la sua prossima squadra, dopo la vittoria di domenica sera con lo Stromsgodset, l'attaccante è tornato a parlare. "Stavolta proverò a trattenermi, non piangerò per due weekend di fila. Però è tutto molto malinconico e tristequindi non saranno due fine settimana di seguito. Ma è malinconico e triste". Sul futuro, stavolta, si sbilancia: "Andrò all'estero, in un grande campionato e in un grande club, molto probabilmente. Sarà divertente provarci e tornare a mettermi in una posizione tale da sfidare di nuovo me stesso. Le cose non sono ancora del tutto sistemate, ma ci stiamo avvicinando". Solbakken non cita direttamente la Roma, ma il suo futuro sarà proprio giallorosso, da gennaio e da svincolato.