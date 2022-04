quando il Bologna era ridotto il nove per le espulsioni di Soumaoro e di Medel all’88.che va raccontata dalla fine (85’) quando un lancio di Vlahovic perlibera lo spagnolo verso la porta di Skorupski., l’azione prosegue e Cuadrado dal limite colpisce la traversa della porta del Bologna.Perciò l’arbitro mette la mano in tasca ed estrae il rosso per il difensore. Medel, nei paraggi, se ne lamenta vistosamente e, nel giro di neppure dieci secondi, si becca l’ammonizione e l’espulsione per proteste. Il gioco riprende con una punizione dal limite (ma se l’azione era proseguita per il vantaggio che senso l’avrebbe?) che Vlahovic manda sopra la traversa.Naturalmente tutti avanti e all’aria ogni sistema tattico. Allegri fa l’ultima sostituzione (Kean per De Sciglio) e i bianconeri collezionano cross e angoli. Da uno di questi Bonucci, subentrato a De Ligt, mette fuori dopo buona combinazione con Bernardeschi. Da un altro (95’)(ma Medel andrebbe multato per l’idiozia commessa)(zero tiri nella porta avversaria), ha colpito un palo con Danilo dopo il vantaggio del Bologna e si sente in credito un rigore non concesso.Intendiamoci, gli emiliani hanno centrato la porta una sola volta, ma quando l’hanno avvicinata, per esempio, con Orsolini e Arnautovic, hanno sempre fatto intendere che il gol potesse arrivare. Al contrario,Dybala ha provato la sua solita punizione che non incanta più, Danilo di destro ho provato un diagonale di poche pretese.Un gioco scolastico, per un calciatore della sua bravura, aggirare il portiere dei bianconeri e mettere in rete. Nella fattispecie, l’errore è di De Ligt, che si alza per affrontare Soriano, anzichè seguire Arnautovic nella marcatura.che aveva messo la testa fuori dalla metacampo con un’azione di Pellegrini, non rifinita da Morata, né da Rabiot,Ad un quarto d’ora dalla fine dentro anche Alex Sandro per Chiellini e ritorno al 4-4-2. Tuttavia senza lo strappo di Morata e la doppia espulsione non sarebbe accaduto nulla. A meno che, ovviamente, l’arbitro fosse stato diverso da Sacchi e avesse assegnato il rigore. Ma non possono solo essere i dettagli a decidere una partita.Marcatori: st 7' Arnautovic (B), 50' Vlahovic (J).Assist: st 7' Soriano (B), 50' Morata (J).Juventus (4-3-3): Szczesny; De Sciglio (41' st Kean), De Ligt (14' st Bonucci), Chiellini (29' st Alex Sandro), Pellegrini (14' st Zakaria); Cuadrado, Danilo, Rabiot; Dybala (14' st Bernardeschi), Vlahovic, Morata. A disp. Pinsoglio, Perin, Rugani, Miretti. All. Allegri.Bologna (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Hickey, Soriano (29' st Kasius, 41' st Dominguez), Schouten, Svanberg (29' st Aebischer), Dijks; Orsolini (41' st Bonifazi), Arnautovic (20' st Barrow). A disp. Molla, Bardi, Binks, Viola, Mbaye, De Silvestri, Vignato. All. Mihajlovic (in panchina Tanjga).Arbitro: Sacchi di Macerata.V.A.R.: Guida di Torre Annunziata.Espulsi: st 42' Medel (B) per proteste, Soumaoro (B) per fallo da ultimo uomo.Ammoniti: pt 13' Theate (B), 18' Svanberg (B), 31' Cuadrado (J), 41' Arnautovic (B)