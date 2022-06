ha decretato la. Dalla prossima partita, in programma sabato con laper la prima giornata della Nations League,, come ha preannunciato. Non sarà facile, perché i ragazzi davvero bravi sono pochi, mentre tanti loro coetanei fanno fatica a trovare spazio in Serie A. Ma sarà doveroso fare un tentativo, per un'operazione che al contempo richiederà. A 35 anni, il numero 19 è reduce da una stagione costellata dagli infortuni e da tante prestazioni non all'altezza, nonostante i 5 gol in bianconero. A rischio rosso ieri su Messi, in questa stagione ilera stato protagonista dellacontro la Spagna, a San Siro, nella fase finale della precedente Nations League, per poi saltare per infortunio la sciagurata partita con la Macedonia del Nord.i, Bonucci ha un'età nella quale è corretto, e doveroso,, concentrando sulla Juventus tutte le energie del finale di una meravigliosa carriera.Susi sono espressi il direttore Gianni Visnadi, prima di Italia-Argentina ( Italia: sia vera rivoluzione. Mancini sbaglia a ripartire da Bonucci & C .) e Giancarlo Padovan (" Visto ieri sera, Leonardo Bonucci dovrebbe seguire l’esempio di Chiellini e lasciare l’azzurro ").