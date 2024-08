AFP via Getty Images

Iltenta un colpo ad effetto nelle ultime ore di mercato:Secondo quanto riferito da Sky Sport, i biancorossi stanno avendo contatti per l'esterno croato classe 1989, 35 anni compiuti lo scorso 2 febbraio. Perisic, visto in Italia con la maglia dell'Inter in due esperienze diverse (dal 2015 al 2019 e ancora dal 2020 al 2022), è fuori rosa all', dove si è trasferito dopo il grave infortunio al ginocchio patito al Tottenham.

- Il Monza prova a chiudere il colpo last minute: stando all'emittente satellitare,- A mettere i bastoni tra le ruote ai brianzoli però c'è il: secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, anche i rossoblù stanno tentando di ingaggiare Perisic, un inserimento last minute complicato ma reale per l'ex Inter.