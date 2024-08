Sorrento-Catania: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Scongiurato il peggio in termini di incertezze societarie, ilsi appresta a fare il suo debutto stagionale in Serie C: per la prima giornata del Girone C, gli etnei fanno visita alLa squadra di mister Toscano, eliminata dalla Carrarese nella Coppa Italia dei 'grandi', è invece riuscita a guadagnarsi la qualificazione al turno successivo di quella di C avendo la meglio sul Crotone ai calci di rigore. Sorrento, invece, estromesso dal torneo per mano del Picerno.Tutto su Sorrento-Catania: data, orario, diretta tv, copertura streaming e formazioni della partita.Sorrento-Catania sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Max (205) e Sky Sport (252), nonché in streaming su NOW e Sky Go.