Catania, arriva l'ok alla fideiussione: niente penalizzazione per gli etnei

46 minuti fa



Il pericolo è sventato. Erano ore decisive in casa Catania quelle che hanno accompagnato verso la fine del 9 agosto, data fissata per il versamento della tanto chiacchierata fideiussione. Un ostacolo che impediva al Catania di poter utilizzare i nuovi acquisti e che rischiava di portare al club una penalizzazione in classifica nel caso non si fosse trovata una soluzione. Soluzione che tuttavia è stata trovata, motivo per cui il club etneo può tirare un sospiro di sollievo.



OK AI NUOVI ACQUISTI - La fideiussione (che serviva per coprire il monte ingaggi eccedente i limiti della Lega), in extremis, è arrivata. Una bella notizia per il Catania che dunque potrà registrare regolarmente i nuovi acquisti e non dovrà far fronte a una penalizzazione di 1 punto che sarebbe stata comminata in caso contrario, in relazione al prossimo campionato di Serie C.