Sorteggi qualificazioni Mondiali: Italia nel Girone A oppure I. Possibile insidia Haaland per Spalletti, tutti i gruppi

. L'Italia è stata inserita in prima fascia, ma avrà modo di conoscere le sue avversarie solamente dopo i quarti di Nations League che si disputeranno a marzo 2025.Ma perché questo scenario? Le otto coppie di Nazionali che si sfideranno ai quarti di Nations (tra cui proprio Italia-Germania, il 20 e 23 marzo 2025) saranno infatti inserite in due gruppi che saranno virtualmente sospesi: uno per la vincente e uno per la perdente dei quarti. Dunque,(perché poi a giugno giocherà anche la Final Four),

13 dicembre 2024: sorteggio gironi qualificazioni Mondiali

20 e 23 marzo 2025: partite dei quarti di finale di Nations League

4-8 giugno 2025: Final Four Nations League

6-7 giugno 2025: inizio partite di qualificazione ai Mondiali (gruppi con 5 squadre)

26-31 marzo 2026: playoff per assegnare gli ultimi pass Mondiali

Gibilterra/Spagna

Kosovo/Bosnia

Kosovo/Serbia

Ucraina/Bielorussia

, ricordiamo: questo perché sono teste di serie le 8 che si sono qualificate ai quarti (le prime due di ognuno dei 4 gironi della Lega A) più le migliori quattro del ranking Fifa di novembre che non sono arrivate nelle prime due del proprio gruppo.Non possono finire nello stesso girone:Al Mondiale si qualificano le 12 vincenti dei rispettivi gruppi. Gli ultimi quattro posti si assegnano nel doppio spareggio tra le 12 seconde e le quattro migliori di Nations (una per ogni serie) non qualificate dai gironi.

Saranno sorteggiati 12 gironi di qualificazione, ma dalle composizioni diverse. Ci saranno infatti sei gruppi da cinque squadre e sei gruppi da quattro squadre. In questi ultimi ci saranno sicuramente le quattro Nazionali che si qualificheranno per le Final Four di Nations League, cioè le vincitrici dei quarti di finale (dove l’Italia sfiderà la Germania)., Slovacchia, Irlanda del Nord, LussemburgoSvizzera, Svezia, Slovenia, KosovoPerdente Portogallo-Danimarca, Grecia, Scozia, Bielorussia

Vincente Francia-Croazia, Ucraina, Islanda, AzeirbagianVincente Spagna-Olanda, Turchia, Georgia, BulgariaVincente Portogallo-Danimarca, Ungheria, Irlanda, ArmeniaPerdente Spagna-Olanda, Polonia, Finlandia, Lituania, MaltaAustria, Romania, Bosnia, Cipro, San Marino, Norvegia, Israele, Estonia, MoldaviaBelgio, Galles, Macedonia del Nord, Kazakistan, LiechtensteinInghilterra, Serbia, Albania, Lettonia, AndorraPerdente Francia-Croazia, Repubblica Ceca, Montenegro, Isole Far Oer, Gibilterra

Portogallo (1^ nel suo girone Nations League)

Croazia (2^ nel suo girone Nations League)

Francia (1^ nel suo girone Nations League)

ITALIA (2^ nel suo girone Nations League)

(2^ nel suo girone Nations League) Germania (1^ nel suo girone Nations League)

Olanda (2^ nel suo girone Nations League)

Spagna (1^ nel suo girone Nations League)

Danimarca (2^ nel suo girone Nations League)

Inghilterra (per ranking Fifa)

Belgio (per ranking Fifa)

Svizzera (per ranking Fifa)

Austria (per ranking Fifa)

Ucraina

Svezia

Turchia

Galles

Ungheria

Serbia

Polonia

Grecia

Romania

Slovacchia

Repubblica Ceca

Norvegia

Scozia

Slovenia

Irlanda

Albania

Macedonia del Nord

Georgia

Finlandia

Islanda

Irlanda del Nord

Montenegro

Bosnia

Israele

Bulgaria

Lussemburgo

Bielorussia

Armenia

Kosovo

Kazakistan

Azerbaigian

Estonia

Cipro

Far Oer

Lettonia

Moldavia

Malta

Andorra

Gibilterra

Liechtenstein

San Marino

