Soulé: "Voglio portare la Roma in Champions, nessuna vendetta sulla Juventus. Allegri e Ranieri simili"

di domenica sera allo Stadio Olimpico. Il trequartista argentino classe 2003, ceduto dai bianconeri ai giallorossi per 25,6 milioni di euro nello scorso mercato estivo, ha dichiarato in un'intervista al quotidiano La Stampa:fisicamente e tecnicamente".Ha deluso le aspettative? Non se lo aspettava nessuno, anche per quello che aveva fatto al Bologna, ma il calcio è così".

. Mi ha aiutato: abbiamo una bella amicizia, trascorriamo tanto tempo insieme".Avevo capito dalla prima chiamata che sarei venuto qui. De Rossi può ricordare vagamente Di Francesco, ma anchesotto certi aspetti: nelle capacità di farci tirare fuori la grinta e la cattiveria che servono per vincere le partite. Ranieri mi ha aiutato tanto, lo ringrazio. Mi lascia libertà, negli ultimi metri, di puntare l'avversario e vedere la porta. Ha cambiato l'aria che si respira, il mister ha dato tranquillità e fiducia.

"A fine stagione sarò soddisfatto se farò più gol possibili per aiutare la squadra, ma sarebbe più importante arrivare in Champions. Mancano otto finali, dobbiamo fare punti, il nostro obiettivo è tornarci.Scambierò la maglia con Nico Gonzalez".