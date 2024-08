Southampton-Lazio, che scintille: rissa tra Romagnoli e l'ex Juventus Alcaraz, cosa è successo

Getty Images

Altro che amichevole estiva dal clima disteso: scintille in campo trae l'ex Juventussi mettono le mani addosso scatenando una vera e propria rissa.Accade tutto al St. Mary's Stadium di Southampton, dove i biancocelesti di Marco Baroni affrontano i Saints nel sesto test estivo in vista dell'inizio della Serie A 2024/25, che vedrà i capitolini esordire contro il Venezia allo Stadio Olimpico di Roma (domenica 18 agosto 2024, ore 20.45).- Il minuto è il 60 e la partita si accende improvvisamente. Dopo un durissimo intervento di Charles su Zaccagni, Cataldi tenta di battere velocemente la punizione portando via il giocatore dei padroni di casa. Subentra, che spintona il centrocampista italiano, e a difendere il 32 biancoceleste arriva subito. L'argentino, nella seconda metà della scorsa stagione in prestito alla Juventus,

sont tendus les amicaux cette année pic.twitter.com/FLCVcfXSzN — Zyzou (@zyvddd) August 7, 2024

La situazione degenera,- Per sedare gli animi, l'arbitro dell'incontro ricorre alle maniere forti:, una doppia espulsione insolita nel calcio d'estate.- La partita tra Southampton e Lazio è terminata, risultato maturato nel primo tempo:ha portato avanti i padroni di casa a inizio gara (5'), ma poco dopo la mezz'ora di gioco (32')ha regalato il pareggio ai biancocelesti con uno spettacolare gol in acrobazia.