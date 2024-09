Spaccatura con il tifo, Leão va dritto negli spogliatoi: il Milan è già spalle al muro nel derby contro l’Inter

Getty Images

Sprofondo rossonero. Ilesce con le ossa rotta e i fischi dei suoi tifosi dalla prima sfida di Champions League. Il Liverpool trema all’inizio e poi passeggia a San Siro con una vittoria per 3-1 che sta anche stretta ai Reds considerando la doppia traversa colpita da Salah e le 2/3 palle gol sprecate tra primo e secondo tempo.Il messaggio era arrivato prima di Milan-Venezia con uno striscione che ha fatto salire la temperatura di San Siro: “Basta scuse, ultima chiamata”. La vittoria per 4-0 contro i lagunari non poteva bastare, serviva una risposta con il Liverpool che non è arrivata.. A fine partita solorispetto ai compagni che sono andati sotto il settore dei tifosi organizzati per ringraziarli.

Il Milan arriverà al derby di domenica con la probabile assenza di Maignan ( uscito dal campo molto dolorante per un colpo subito) e in un clima di contestazione totale.