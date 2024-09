Milan, Fonseca: "Liverpool più squadra di noi, abbiamo perso equilibrio mentale e siamo troppo permeabili"

Redazione Calciomercato

a San Siro. L'allenatore rossonero analizza la gara a Sky: "Abbiamo giocato contro ilAbbiamo iniziato bene sia offensivamente, sia difensivamente. Ma poiAvevamo preparato la marcatura a uomo sui loro due difensori centrali, abbiamo problemi a fare quello che avevamo preparato. In questo tipo di partita non si può sbagliare, oggi iDobbiamo migliorare nella continuità durante tutti i 90 minuti".

"Abbiamo servito poco Leao? Avevamo preparato dei cambi di campo dalla destra per liberare Rafa nell'uno contro uno, ma l'abbiamo fatto solo 2 o 3 volte.Noi non giochiamo col 4-3-3 e Reijnders non è un 10, non lo vedo in mezzo a Fofana e Loftus-Cheek".