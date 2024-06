Spagna-Andorra: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Nel programma delle amichevoli in preparazione di Euro 2024 si inserisce la sfida tutta iberica tra. Gara che si preannuncia a senso unico, ma utile alle Furie Rosse allenate da Luis De La Fuente per oliare i meccanismi e incamerare fiducia per la trasferta in Germania.: Spagna-Andorra: 5 giugno 2024: 21.30: Sky Sport Uno (201): Sky Go e NOWL'amichevole tra Spagna e Andorra sarà trasmessa da Sky sul canale Sky Sport Uno (numero 201). Per gli abbonati Sky c'è Sky Go, servizio streaming a loro dedicato. L'alternativa è offerta da NOW: basterà acquistare il 'Pass Sport' per avviare la visione dell'evento.

- La telecronaca su Sky sarà affidata ad Antonio Nucera.: Simón; Carvajal, Le Normand, Cubarsí, Grimaldo; Rodri, Merino; Yamal, Dani Olmo, Nico Williams; Morata. Ct. De la Fuente: Gomes; Guillen, De Pablos, Llovera; Pujol, Teixeira, Cervos, Garcia; Vieitez, San Nicolas; Sanchez. Ct. Alvarez