Spagna e La Rioja in lutto: il portiere Gonzalo Gomez, malato da tempo, è morto a soli 34 anni

"Il calcio della Rioja è in lutto per la morte del portiereall'età diEsprimiamo le nostre più sincere condoglianze alla famiglia e agli amici di Gonzalo e a tutte le famiglie calcistiche nelle quali ha sviluppato la sua carriera".Con queste parole la federazione calcistica decomunità autonoma nel Nord della Spagna, annuncia il decesso del 34enne portiere Gonzalo Gomez, che ha militato per anni nelle squadre locali del Logrones, del Calahorra e del Naxara. Gomez era malato da tempo e negli ultimi giorni era stato

El fútbol riojano está de luto tras el fallecimiento a los 34 años del guardameta Gonzalo Gómez.

Desde la @fedriojafutbol, transmitimos nuestras más sinceras condolencias a la familia y amigos de Gonzalo y a todas las familias futbolísticas en las que desarrolló su carrera. pic.twitter.com/cKVbkrgHNg — Federación Riojana de Fútbol (@fedriojafutbol) October 15, 2024

Lo ha salutato per l'ultima volta anche la prima squadra della sua carriera, il: "Ci riuniamo come una grande famiglia, ricordando che anche nei momenti più bui, c'è sempre una luce che ci guida. Il nostro giocatore sarà sempre nel cuore del Club Atlético Central, il suo spirito ci accompagnerà in ogni partita, in ogni allenamento, e in ogni momento di impegno condiviso. Possa il suo ricordo ispirarci ad andare avanti, uniti e forti, sapendo che ogni passo che facciamo insieme ci rende più grandi, come persone e come squadra".