Spagna-Francia, le pagelle di CM: Yamal generazionale, Dani Olmo superstar. Theo e Rabiot, che disastro

: imparabile il colpo di testa ravvicinato di Kolo Muani, ma lascia il segno difendendo il vantaggio con un ottimo senso della posizione: il primo ammonito della sfida ha un compito di quelli non semplici: marcare Kylian Mbappé. Soffre l'1vs1 in ogni occasione e termina anzitempo la sua gara per un problema fisico (dal 58': protegge il risultato con la sua fisicità): deve sostituire Le Normand al centro della retroguardia, lo fa alla grande con la solita feroci: attento, lucido, preciso

: preso di mira dai fischi, risponde presente sul campo: il metronomo di De La Fuente monopolizza il fraseggio nella zona nevralgica del campo: mette spesso in difficoltà il centrocampo transalpino, non dando punti di riferimento nella sua manovra. Propositivo tra le linee, è una spina nel fianco per la mediana di Deschamps: il più giovane marcatore di sempre nella storia degli Europei. Una perla di rara fattura. Altro primato portato a casa e una nazione intera che pende dal talento straordinario di un calciatore generazionale (dal 94'

: da prima scelta a partita in corso a titolare inamovibile. L'infortunio di Pedri ha cambiato la sua storia in questa finestra internazionale. Segna la rete decisiva che spedisce la Spagna in finale (dal 76': l'incubo di Di Lorenzo sta disputando una rassegna continentale di assoluto livello. Frizzante, brioso, è una sorsata d'acqua fresca in una calda giornata estiva. Un talento cristallino che impreziosisce la partita con giocate di alta classe (dal 93': una partita, la solita, di grande sacrificio e lavoro sporco per il capitano delle Furie Rosse - nonché possibile futuro numero 9 del Milan -. Risponde alle - troppe - critiche che gli arrivano dal suo paese con una solida prestazione, dando l'anima in campo (dal 76'

: semplicemente perfetto. Incastra la Francia grazie a una formazione colma di talento e grande esperienza internazionale. La Spagna gioca a calcio - un fattore non da poco in questi Europei - lo fa bene e non smette di vincere. Cosa chiedere di più?: fuori posizione sul sinistro a giro di Yamal, non può nulla sulla rete di Dani Olmo. L'Aquila rossonera si fa perdonare l'errore con un capolavoro di uscita su Nico Williams: una sfortunata deviazione (o un mancato quanto maldestro intervento?) portano al vantaggio iberico. Soffre in copertura gli inserimenti delle mezzali spagnole

: avercene di centrali di questo livello. Amministra Morata con facilità e si disimpegna ottimamente in ogni situazione di pericolo. Senza il difensore di Arteta, la Spagna avrebbe avuto una vita maggiormente semplice: la marcatura a uomo su Morata produce buoni risultati. Il problema, casomai, sono tutti gli inserimenti intorno al capitano spagnolo: oggi il treno del Milan ha saltato le fermate. Stranamente timido nel cavalcare la fascia sinistra, tiene la posizione e non si fa vedere in sovrapposizione offensiva. Si divora la rete del pareggio. Una serata davvero complicata

: il tuttocampista francese (dal 63': impatto positivo sulla sfida. Dinamico, prova a ridare entusiasmo alle geometrie offensive dei Les Blues): Dani Olmo non gli dà punti di riferimento. In pieno tilt per tutta la serata: una prova non positiva dello svincolato di lusso per eccellenza nel mercato europeo. Qualche sgasata in mezzo al campo e niente più. Davvero in affanno (dal 63': un ingresso che non ha cambiato la sostanza della partita): nonostante la gran voglia di cercare soluzioni offensive, manca nei momenti decisivi. Il più in ombra nella triade scelta da Deschamps, isolato (dal 79'

: ci mette 9 minuti a mettere la sua firma sulla semifinale, grazie a un passaggio al bacio di Mbappé. Sparisce, tuttavia, per tutto il resto della semifinale (dal 63': entrato per ridare fantasia, si perde nella poca sostanza del reparto offensivo francese): il più atteso. Svaria, inventa, rifinisce e conclude. L'assist per Kolo Muani è perfetto come un cerchio di Giotto. Si prende per mano la squadra da vero leader, peccato che quei 4 minuti di blackout gli neghino l'accesso in finale: la pioggia di critiche sta per cadere sul commissario tecnico. Una sconfitta che rischia di lasciare il segno e che arriva per una compagine che era la favorita numero uno alla vittoria finale. Non riesce a svoltare la sfida con i cambi: i suoi ragazzi, dopo un approccio positivo, si lasciano trascinare dalla Spagna