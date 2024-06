GETTY

Secondo turno del girone B: in campo Spagna e Italia. Di seguito l'analisi degli episodi arbitrali della gara che, per chi porterà a casa i tre punti, significherà qualificazione agli ottavi di finale.



Arbitro: Vincic (SLO)

Assistenti: Klančnik (SLO) e Kovačič (SLO)

Var: Kajtazovic (SLO)

Quarto uomo: Turpin (FRA)



15' - Ammonito Donnarumma: il portiere ha lasciato la propria porta per protestare. Vincic non perdona il capitano azzurro