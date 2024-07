Spagna, Jesus Navas: "sacrificio ha una ricompensa e spero che domani potremo averla. Yamal e Morata..."

AFP via Getty Images

In conferenza stampa alla vigilia della finale contro l’Inghilterra, in programma domani sera all’Olympiastadion di Berlino, è intervenuto insieme al commissario tecnico De La Fuente il calciatore della Spagna"Con noi fa sempre ottime prestazioni. Mi ha detto che era ora che parlassi”.“È ad un livello molto alto e ha l'umiltà di fare sempre ciò che gli viene detto. Sarà un grande giocatore”.“È una finale e sappiamo quanto sia complicato vincere un titolo. Sappiamo che affronteremo un grande rivale. […] Sono felice per tutto quello che ci sta succedendo. Sappiamo quanto siamo entusiasti di tutto e spero che riusciremo a realizzarlo. La pensiamo come nelle partite precedenti e penso che sia così. Speriamo di poterlo raggiungere domani, ma l’umiltà ci ha portato fin qui”.

“Ho problemi all'anca da quattro o cinque anni. Ma la voglia di godersi il calcio è tutto e io do il massimo quando scendo in campo. […] Sono sempre a disposizione dell'allenatore. Fino all'ultimo giorno, darò il massimo. Spero che si ripeta. In quegli anni eravamo una squadra e si vede. Anche qui è lo stesso, c'è un gruppo incredibile”.“Sono orgoglioso di essere ancora lo stesso di quando ho iniziato. Il sacrificio ha una ricompensa e spero che domani potremo averla. Il gruppo lo merita, siamo carichissimi”.