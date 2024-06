AFP via Getty Images

Spagna, Morata: "Donnarumma è uno dei migliori portieri del mondo, nessun rammarico"

33 minuti fa



Il capitano e attaccante della Spagna Alvaro Morata ha parlato a Sky dopo la vittoria sull'Italia:



"Rammarico? No, l'importante era vincere, voi avete uno dei portieri migliori del mondo che ha fatto delle parate di livello assoluto. Io sto bene, siamo un bel gruppo, unito, negli ultimi allenamenti siamo stati bene. Abbiamo tante possibilità in più, sono arrivati ragazzi giovani che sembra che abbiano già 30 anni... A volte vedo Yamal e Williams scherzare tra di loro e penso che sia impossibile che in campo siano tanto forti".