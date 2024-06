Spagna, Yamal scrive la storia degli Europei: è il più giovane debuttante di sempre

Getty

Un altro primato. Al fischio d’inizio di questa sfida fra Spagna e Croazia,, stabilito dal polacco Kacper Kozlowski il 19 giugno del 2021 – proprio contro la Spagna -, quando giocò a 17 anni e 246 giorni, sconfiggendo il primato a Jude Bellingham che l’aveva stabilito qualche giorno prima., stabilito dallo svizzero Johan Vonlanthen il 21 giugno del 2004 quando aveva 18 anni e 141 giorni, di nuovo strappando un primato appena stabilito da un altro inglese, Wayne Rooney. Yamal sarà 17enne appena 24 ore prima della finalissima, dunque

Ma aggiungere l’ennesimo record, per Yamal, sembra davvero semplice per il calciatore spagnolo. Il 29 aprile 2023, Lamine scolpiva il primo dei suoi primati: a 15 anni e 290 giorni, è diventato il più giovane di sempre a debuttare in campionato con la maglia blaugrana. Fine? Assolutamente no. A 15 anni e 305 giorni, è diventato il più giovane ad aver vinto la Primera División; a 16 anni e 83 giorni è diventato il più giovane titolare nella storia della Champions League; e in Nazionale aveva già scritto la storia: a 16 anni e 57 giorni è stato il calciatore più giovane ad aver esordito e segnato con le Furie rosse. Poche parole, tanti fatti (e primati).