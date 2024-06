Spagna, Unai Simon: "Italia? Ha cambiato allenatore ma resta pericolosa. Sull'obbiettivo..."

Getty Images

In vista dell'inizio del cammino a, il portiere della Spagna e dell'Athletic Bilbao,ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di SportWeek e si è soffermato sulle difficoltà del girone, in cui c'è anche l. Ecco le parole:- "Complicato come i nostri rivali, mi sembra evidente. Italia e Croazia erano nella final four di un anno fa della Nations League. Siamo riusciti a batterle entrambe, ma il livello è alto. Tra l’altro le abbiamo affrontate anche 3 anni fa agli Europei, la Croazia negli ottavi in una partita assurda, finita 5-3 ai supplementari, e l’Italia in semifinale, perdendo ai rigori. Sono due nazionali super competitive che presentano grandi difficoltà a qualsiasi avversario. È vero che l’Italia ha cambiato allenatore, ma a me continua a sembrare un rivale molto pericoloso. Ripeto, è un gruppo tosto, non c’è margine di errore anche perché l’Albania magari ha meno nome, sulla carta può sembrare un avversario di livello inferiore, ma è comunque un’ottima squadra. Magari fanno un calcio diverso, meno vistoso, ma se sono lì è perché se lo sono meritato. Vietato rilassarsi".

- "Vincere il torneo. O almeno questa dev’essere l’idea al momento dell’inizio della competizione, per poi seguire il piano prestabilito: fare un buon girone superando le difficoltà che ho menzionato prima, e poi proseguire. Non si tratta solo di risultati ma anche di gioco: la nostra idea è quella di essere superiori ai rivali, imporre il nostro gioco, essere la nazionale che desiderano i nostri tifosi, propositiva e brillante. Poi ovviamente tutto può succedere, cose buone o meno buone, ma l’obiettivo dev’essere chiaro: la vittoria".