SPAL-Ascoli: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Ildellatra i match validi per la prima giornata, offre anche un interessanteEntrambi alle prese con momenti storici complicati, estensi e marchigiani (questi ultimi freschi di retrocessione) si tuffano nella nuova stagione chiamati a misurare le rispettive ambizioni in un campionato che si preannuncia ricco di insidie.Qui potrete trovare tutto su formazioni, data, orario, diretta tv e streaming di SPAL-Ascoli.• Partita: SPAL-Ascoli• Data: venerdì 23 agosto 2024• Orario: 20:00• Canale TV: Sky Sport Arena (204) e Sky Sport (251)

• Streaming: NOW, Sky GoSPAL-Ascoli sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Arena (canale numero 204) e Sky Sport (251), nonché in streaming su NOW e Sky Go.Melgrati; Bruscagin, Collodel, Karlsson, Radrezza; Rao, Rosafio, Arena; Saiani, Bassoli, Nador.DossenaRaffaelli; Alagna, Menna, Piermarini, Cozzoli; Varone, Bando, Campagna; Tirelli, Corazza, D’Uffizi.Carrera