Dopo la vittoria per 2-1 in rimonta contro la Juve, l’allenatore della Spal Semplici ha parlato a Sky Sport: “Abbiamo fatto una bella partita, dovevamo affrontare una squadra forte come la Juve. Nove dei loro undicesimi sono nazionali, è una vittoria importante, siamo ancora in lotta per la salvezza, bisogna andare avanti così. In Serie A per tanto tempo? Me lo auguro, è una società seria, siamo cresciuti sotto tutti i punti di vista, una crescita molto veloce, siamo contenti. Mantenere la Serie A sarebbe eccezionale, lotteremo fino alla fine per mantenerla. Nelle ultime settimane abbiamo raccolto i frutti, sì. Non sempre siamo riusciti a mettere in campo il calcio che volevamo, abbiamo giocato con personalità e voglia. Floccari? Sergio è stato fondamentale in questi mesi, da sempre, giocatore di grande esperienza, moralmente unico sotto certi aspetti. Missiroli uomo chiave della rinascita? Direi di sì, ci ha portato quell'esperienza che ci mancava in mezzo al campo. Gli abbiamo ritagliato un ruolo nuovo e diverso, lui è sempre stato disponibile. Voglio elogiare tutto il gruppo oggi, a fine primo tempo ci siamo dati una scossa, nel primo tempo ci siamo scrollati di dosso le paure”.