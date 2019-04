Leonardo Semplici, allenatore della Spal, presenza in conferenza stampa la trasferta di Cagliari: "Come sta la squadra dopo il turno infrasettimanale? I ragazzi sono un po' stanchi, ma è normale quando giochi tre partite ravvicinate e per questo motivo domani dovremo fare scelte piuttosto attente, per mettere in campo la squadra migliore per fare una prestazione importante. Il Cagliari è una formazione ottima, specialmente in casa, dove riesce sempre a fare grandi partite. I giocatori più stanchi? Bisognerebbe che li cambiassi tutti, ma non è possibile e così dovremo valutare ogni singolo giocatore. Al posto di Lazzari ci sarà Dickmann. La vittoria sulla Lazio ha lasciato in noi la consapevolezza che la squadra ha trovato la giusta continuità, abbiamo trovato un’identità di gioco nelle due fasi abbastanza positiva, non dobbiamo rilassarci ma continuare a lavorare perché non abbiamo ancora fatto niente. Questo tipo di risultati ci devono dare forza e convinzione. Turnover Petagna? Ha sempre giocato e c'è bisogno di gente fresca, Paloschi sta bene, domenica è entrato molto bene quindi sia Paloschi, Antenucci e lo stesso Floccari possono essere della gara. La quota salvezza? Penso sia di 37, 38 punti. Missiroli regista è stata un’idea importante, il ragazzo ha dato disponibilità per disputare le gare in quel ruolo e ne abbiamo avuto dei benefici a livello suo personale ma anche a livello collettivo".