Nella giornata di oggi i biancazzurri hanno svolto una doppia seduta in preparazione alla gara di campionato contro l’Empoli in programma sabato 1 dicembre alle ore 15:00 allo stadio “Paolo Mazza”. Al mattino la squadra è stata impegnata con esercitazioni di forza e, successivamente, con esercitazioni tecnico-tattiche. L’allenamento pomeridiano è stato invece dedicato a partitelle a tema.



Lavoro a parte per Lorenco Simic a causa della riacutizzazione della problematica alla caviglia destra accusata nelle scorse settimane. Da ieri Francesco Vicari è ritornato regolarmente in gruppo dopo un programma di allenamenti personalizzati in seguito ad un risentimento all’adduttore.