Non è un mistero che il Torino sia da tempo sulle tracce di Manuel Lazzari. Il terzino della Spal è stato finora autore di un ottimo inizio di stagione, tanto da finire anche nel mirino di altre squadre tra cui anche il Napoli. Per il presidente granata Urbano Cairo riuscire, nella prossima estate, a portare a termine l'acquisto del giocatore non sarà affatto semplice, anche per via delle alte richieste economiche del club ferrarese.



Come ha dichiarato ai microfoni di Radio Crc il patron della Spal, Simone Colombarini, per assicurarsi il cartellino di Lazzari serviranno oltre 20 milioni di euro. Finora, sotto la gestione Cairo, il Torino ha al massimo speso 15 milioni per un singolo giocatore.