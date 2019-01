Emiliano Viviano è un nuovo portiere della Spal. Questo il comunicato ufficiale del club ferrarese: "SPAL srl comunica di aver acquisito dallo Sporting Clube de Portugal le prestazioni sportive del calciatore Emiliano Viviano.



Il portiere arriva in biancazzurro a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2019.



Cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, ha iniziato la carriera professionistica nella stagione 2004/2005 in serie B con il Cesena, disputando successivamente 4 stagioni nella serie cadetta con il Brescia.

Nel 2009/2010 ha esordito in serie A con il Bologna, vestendo in seguito le maglie di Inter, Palermo, Fiorentina, Arsenal e Sampdoria.

Ha disputato 234 gare in serie A, collezionando 6 presenze con la Nazionale maggiore.



Viviano indosserà la maglia numero 2.



Benvenuto Emiliano!".