Questa è la vera Panda… vero mister Spalletti? #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/PPImjv5lOp — Carlo Alvino (@Carloalvino) May 21, 2023

fa sempre discutere, ed è sempre in prima pagina. Per lo scudetto, per la stagione strepitosa del suoper le voci sul futuro lontano dagli azzurri a causa dei dissidi con. E oggi anche per la sua Panda, che dopo il caso del furto di un anno e mezzo fa adesso torna di nuovo protagonista. E' il giornalista Carlo Alvino a postare su Twitter la foto dell'allenatore toscano a bordo della sua utilitaria, per l'occasione griffata con una delle citazioni che hanno reso celebre Spalletti: