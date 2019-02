La Spal porta a casa un altro punto importante in chiave salvezza, ma resta l'amaro in bocca per quella che poteva essere una partita decisamente diversa. Soprattutto dopo l'espulsione di Nkoulou. Gli uomini di Semplici, però, si sono infranti contro il muro eretto dal Torino senza riuscire a far valere la superiorità numerica. I ferraresi non sono riusciti a creare palle gol, con Sirigu che è rimasto perssoché inoperoso per tutto il corso della partita. Sia Antenucci che Paloschi, infatti, hanno evidenziato, ancora una volta, tutti i limiti offensivi di una squadra che dipende in modo viscerale dalla presenza di Andrea Petagna.



E proprio l'ex attaccante dell'Atalanta è stata la chiave di volta di questa buona stagione della Spal, che ha trovato nell'attaccante italiano il proprio punto di riferimento offensivo, sia dal punto di vista realizzativo che sotto il profilo del gioco. Come accade alla Juventus, che si appoggia sempre a Cristiano Ronaldo quando si trova in difficoltà, la Spal non può prescindere dal proprio bomber che è punto di riferimento per i compagni in ogni frangente della partita. Proprio su questo aspetto dovrà lavorare in modo deciso Leonardo Semplici, perché una squadra come la Spal, che vanta tanti giocatori di talento all'interno della propria rosa, non può essere dipendente da un solo uomo. Il teccnico della Spal, eccezion fatta per i limiti offensivi messi in evidenza oggi, può comunque dirsi soddisfatto per il risultato finale e per l'ottima prestazione difensiva offerta dalla squadra, che ha saputo gestire un Torino arrembante nei primi minuti e reduce da una buonissima vittoria contro l'Inter. Certo, una vittoria sarebbe stata preziosissima anche alla luce del pareggio tra Empoli e Chievo e della trasferta del Bologna a Milano. Ma senza segnare non si vince, e la Spal senza Petagna non segna quasi mai.