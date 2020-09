Lo Spezia è pronto a rinforzare la propria rosa con due colpi, uno per il centrocampo e uno per l’attacco. Per il primo, secondo Sportitalia, i liguri stanno pensando ad Alessandro Deiola, centrocampista classe ‘95 , lo scorso anno in prestito al Lecce ma di proprietà del Cagliari.



Per il reparto offensivo invece il nome nuovo è il classe ‘98 Raul Asencio, di proprietà del Genoa che, dopo il prestito al Cosenza , sta cercando una nuova sistemazione.