Guido Angelozzi, direttore sportivo dello Spezia, parla a Radio Sportiva, facendo il punto su David Okereke: “Sono arrivate delle richieste, ma il ragazzo rimane con noi fino a giugno, poi a fine anno vediamo quello che ha dato per valutare il da farsi. Al 100% non si muove a gennaio. Il paragone con Kouame? Okereke ha più tecnica e ha messo a segno 5 gol e 6 assist fin qui. Se faremo qualcosa sul mercato dovrà servire alla squadra. Se non ci sono situazioni da sistemare non compreremo nessuno. Dovremo cercare di migliorare per portare lo Spezia in A”.