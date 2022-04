#SpeziaLazio Al #VAR ce sta gente che non sa le regole !!!!!! #Acerbi sta due metri in fuorigioco !!!! La linea va tracciata su giocatore in mezzo visto che quello è l’ultimo uomo, no su quello vicino Acerbi. Come cazzo fai a dà sto goal ??? Assurdo pic.twitter.com/MWtfxg06eA — Bread & Foxes (@Andrea_82b15) April 30, 2022

incriminata, come si nota dalle immagini DAZN, Provedel è ben fuori dai pali. L'ex arbitro Luca Marelli è intervenuto nel post partita di DAZN per analizzare la quarta rete biancoceleste, segnata allo scadere: "Non c’è chiarezza. Per il fuorigioco bisogna considerare il penultimo difendente, Provedel è molto avanti. Acerbi viene tenuto in gioco da Reca, ma bisogna considerare la prospettiva. La linea si traccia a partire dal penultimo difendente, che quasi sempre è il primo difensore davanti al portiere.. La sensazione netta è di fuorigioco, ma è una sensazione, non ci sono le linee". Proprio il tema delle linee, non mostrate dalla regia televisiva, fa infuriare i tifosi sui social.